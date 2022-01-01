توقيف شخصين في محلة شارع السفارات-بئر حسن

السبت, 07 أيار 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏

بتاريخ 6 / 5 / 2022 اوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة شارع السفارات- بئر حسن المواطنين (م.ف) و(ا.ع) أثناء محاولتهما القيام بأعمال السرقة في أحد المباني في المحلة. وهما مطلوبان بجرم تشكيل عصابة وسرقة دراجات نارية، تعاطي المخدرات، إطلاق نار، بيع وشراء دراجات نارية مسروقة، ولقيام الأول بالإتجار بالاسلحة الحربية وقد ضبط بحوزته مسدس حربي.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.