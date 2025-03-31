توقيف شخصين في منطقة المنصورة – الهرمل ومخيم البداوي – الشمال

الاثنين, 31 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 31/ 3/ 2025 أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة المنصورة – الهرمل المواطن (أ.ج.) لإقدامه على قتل المواطنَين (خ.ه.) و(ه.ه.) نتيجة تبادل لإطلاق النار حصل بينهم بالتاريخ نفسه أثناء خلاف عائلي.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مخيم البداوي – الشمال الفلسطيني (ش.د.)، المطلوب لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار وتعاطي المخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.