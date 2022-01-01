توقيف شخصين في منطقة صبرا - الحرش وبلدة الناعمة

الجمعة, 05 نيسان 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 / 4 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صبرا - الحرش، المدعو (ع.ج.) لقيامه بأكثر من 400 عملية سلب وسرقة بالقوة، وترهيبه المواطنين وتعاطيه المخدرات، وكان قد أوقف سابقًا بجرم تعاطي المخدرات.

كما أوقفت دورية أخرى في بلدة الناعمة المواطن (م.م.) لمشاركته في عدة إشكالات وإطلاقه النار بتواريخ سابقة آخرها 18 / 3 /2024 ما أدى إلى إصابة شخص، ولتعاطيه المخدرات وحيازته كمية منها وهو من ذوي السوابق الإجرامية، وتم دهم منزله سابقًا في منطقة دوحة الحص وضُبطت داخله أعتدة عسكرية بالإضافة إلى 6 رمانات يدوية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.