توقيف شخصين وضبط كمية من المخدرات

السبت, 17 تشرين الأول 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه دهمت دورية من مديرية المخابرات في محلة جسر الباشا – جبل لبنان منزل المدعو (ش.ا.) حيث تم توقيفه، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من المخدرات (395 ظرفاً من المواد المخدرة). كما أوقفت شقيق زوجته المدعو (ش.ا.) لإقدامه على مقاومة الدورية المذكورة ومحاولته الفرار من أمامها.

كما دهمت دورية من المديرية المذكورة وقوة من الجيش في محلة مرجحين-الهرمل منزل المدعو (ن.ع.) وضبطت بداخله كمية كبيرة من المخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.