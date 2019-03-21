توقيف شخصَين في محلتَيْ صبرا وبرج البراجنة

الثلاثاء, 12 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صبرا ـــ الحي الغربي المواطن عبد الرحمن أبو علفا المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف (إطلاق نار ـــ مخدرات ـــ سرقة..) وقد بادر إلى إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الدورية التي ردَّت بالمثل، ممَّا أدى إلى إصابته، وقد تمّ نقله إلى المستشفى للمعالجة.

كما أوقفت المديرية في محلة برج البراجنة ـــ مدخل المخيم الفلسطيني مأمون عثمان المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.