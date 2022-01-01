توقيف شخص حاول إلقاء رمانة يدوية على حاجز للجيش في حربتا- البقاع

الأحد, 17 نيسان 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 16 /4 /2022 أوقفت قوة من الجيش في سهل حربتا – البقاع المواطن (ب.ن) الذي كان يقود سيارة نوع (جيب ميتسوبيشي) دون أوراق قانونية وبرفقته المطلوب (م.د) الذي حاول إلقاء رمانة يدوية على حاجز الجيش في المنطقة المذكورة ما اضطر العناصر لإطلاق النار فأصيب المطلوب (م.د) لكنه لاذ بالفرار.

وبتاريخ 17 /4 /2022 تمكنت دورية من مديرية المخابرات من توقيفه في بلدة مقنة – البقاع حيث نقل إلى المستشفى للمعالجة.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.