توقيف شخص في طرابلس لمشاركته في أعمال شغب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ولإلقائه رمانة يدوية على آلية عسكرية

الخميس, 12 آب 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 12/ 8 / 2021 ، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس المواطن (س.أ) الذي شارك بتاريخ 17 / 7 / 2021 في أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة في منطقة جبل محسن، كما أقدم على إلقاء رمانة يدوية على آلية عسكرية ما أدى حينها إلى إصابة عدد من العسكريين.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.