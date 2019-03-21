توقيف شخص في مدينة الهرمل و3 أشخاص في محلة ضبية

السبت, 21 كانون الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (أ.ع) بعد تنفيذ عملية دهم لمكان تواجده في مدينة الهرمل، وهو مطلوب بجرائم تبادل إطلاق نار مع آخرين من أسلحة حربية وقذائف آر بي جي، ولإقدامه في وقت سابق على إطلاق النار باتجاه دورية تابعة للمديرية المذكورة في منطقة العاصي- الهرمل وإصابة 3 عسكريين بجروح.

كما أوقفت بتاريخه، في محلة ضبية ثلاثة أشخاص وهم: (ج.ي)، السوري (غ.م) و(ر.خ) لإقدامهم على ترويج المخدرات ومحاولة الفرار من الدورية وحيازة أحدهم على مسدس حربي وشهره بوجه عناصر الدورية، وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.