توقيف شخص في منطقة الجمهور ـــ عاليه لقيامه بتجارة الأسلحة والمخدرات

الخميس, 17 آذار 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 17 / 3 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجمهور ـــ عاليه المواطن (ع.ق) أثناء انتقاله من البقاع باتجاه بيروت مستخدماً أوراقاً ثبوتية تعود لشخص آخر، وهو مطلوب بتجارة الأسلحة الحربية والمخدرات وتعاطيها، وسرقة سيارات وتهريبها خارج لبنان. وقد ضبطت بحوزته كمية من المخدرات (كوكايين).

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.