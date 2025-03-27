توقيف شخص في منطقة السان سيمون – الجناح ودهم منزل مطلوب في منطقة المجدل – عكار

الخميس, 27 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة السان سيمون – الجناح منزل المواطن (ع.ق.)، وأوقفته لارتكابه جرائم مختلفة منها الخطف ومحاولة القتل وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة المجدل – عكار منزل المواطن (م.ع.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت كمية من الذخائر الحربية والرمانات اليدوية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.