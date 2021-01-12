توقيف شخص في منطقة الكيال ـــ بعلبك لإقدامه على الاتجار بالأسلحة وضبط سيارتين مسروقتين وكمية من حشيشة الكيف في الهرمل

الأحد, 12 كانون الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11 / 12 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكيال ـــ بعلبك المواطن (خ.ن) ، لإقدامه على الاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وضبطت في منزله كمية من الأسلحة والذخائر وعتاداً عسكرياً ورماناتٍ يدوية.

كما ضبطت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة الهرمل، سيارتين مسروقتين من نوع "كيا" أثناء محاولة تهريبهما إلى داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من حشيشة الكيف داخل سيارة نوع "مرسيدس" في محلة رأس المال ــــ الهرمل.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.