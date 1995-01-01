توقيف شخص لإطلاقه النار في مدينة طرابلس، ودهم منزل مطلوب في بلدة الرميلة - الشوف

الجمعة, 16 حزيران 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 6 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ح.ح.) لإطلاقه النار على سيارة أحد الصحافيين.

كما دهمت قوة من الجيش بالتاريخ نفسه منزل المواطن (و.ر.) في بلدة الرميلة – الشوف كونه مطلوبًا بجرم إطلاق النار، وضبطت 4 بنادق وأجهزة اتصالات ولوحات أرقام مزورة وبزات عسكرية وكمية من الذخيرة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.