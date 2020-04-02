توقيف شخص لمشاركته في عملية خطف أحد الأشخاص من التابعية السعودية

الخميس, 23 نيسان 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات المدعو جمال الأحمد وأحالته إلى القضاء المختص، لمشاركته في عملية خطف أحد الأشخاص من التابعية السعودية من أمام كازينو لبنان وتسليمه لعصابة خطف وسلب مقابل فدية مالية في بيروت، ولوجود مذكرات توقيف صادرة بحقه بجرم مخدرات، وتهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس مقابل مبالغ مالية، وخطف وحجز حرية، وبلاغ خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية.