توقيف شقيقين في بلدتي كفرتبنيت – النبطية وبيت مري - جبل لبنان لإقدامهما على ترويج المخدرات وضبط كمية كبيرة منها

الجمعة, 22 أيلول 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 21 / 9 / 2023، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ح.ض.) في بلدة كفرتبنيت - النبطية وشقيقه (ح.ض.) في بلدة بيت مري - جبل لبنان لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهما كميات كبيرة من حشيشة الكيف والكوكايين، ومعدات تستخدم في توضيب المواد المخدرة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.