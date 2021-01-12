توقيف عدد من الأشخاص في صحراء الشويفات وحي السلم

الاثنين, 10 أيار 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ر.م) ، لاقدامه على ترويج المخدرات وتعاطيها ولقيامه مع آخرين بتشكيل عصابة سرقة وسلب ونصب واحتيال على المواطنين، ولاقدامه على استدراج عدد من الشبان وضربهم وسلبهم ما بحوزتهم وتصويرهم بهدف إبتزازهم. كما أوقفت الدورية المذكورة المواطن (ع.س) لإقدامه على ترويج المخدرات وتعاطيها وقد ضبطت بحوزته كمية من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف ودراجة نارية مسروقة.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم المواطن (أ.س) ، وهو أحد الفارين من نظارة فصيلة اللبوة التابعة لقوى الأمن الداخلي خلال حصول أعمال شغب قبل مدة، وبحقه عدة مذكرات توقيف وملاحقات قضائية، ولإقدامه على تعاطي المخدرات واطلاق النار ونقل أسلحة حربية وذخائر وقد ضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف ومبلغاً من المال.

سُلمت المضبوطات بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.