توقيف عدد من الأشخاص في مناطق مختلفة

الأربعاء, 11 كانون الثاني 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت قوى الجيش في مناطق: حارة حريك، الغبيري، العيرونية وصور، كلاً من المواطنين: زين العابدين محمد المصري وحسين محمد زعيتر وعلي الأكبر محمد شرف وموسى محمود محمود، والفلسطينيين يوسف حسن جمعة وأياد خالد شرقي، وذلك لإقدامهم جميعاً على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة.

كما أوقفت في محلة العسيرة - بعلبك المواطنَين حسن صبحي الكيال وحمزة صبحي الكيال، لإقدامهما على إلقاء قنبلة يدوية باتجاه منزل أحد المواطنين.

تم تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.