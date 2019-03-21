توقيف عدد من المطلوبين في بلدة الكنيسة - البقاع

الاثنين, 10 حزيران 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أثناء قيام قوة من الجيش اليوم بمداهمة منازل مطلوبين بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم الإتجار بالمخدرات وإطلاق نار وسرقة سيارات في بلدة الكنيسة – البقاع، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل المطلوبين، ما دفع بالدورية إلى الرد بالمثل على مصادر النيران، ما أدى إلى إصابة وتوقيف عدد منهم، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والسيارات المسروقة وكمية كبيرة من المخدرات.

سُلِّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.