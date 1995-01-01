توقيف عصابة سرقة في مدينة جبيل

الاثنين, 30 كانون الثاني 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29/ 1/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة جبيل المواطنين: (م.ر.)، (م.س.)، (م.س.) و(س.م.)، لتأليفهم عصابة تقوم بأعمال سرقة منازل ومحلات تجارية في عدّة مناطق في قضاء جبيل، كما توجد في حقّهم عدّة مذكرات توقيف بجرائم تعاطي المخدرات والإتجار بها وترويج عملات مزورة والاعتداء على المواطنين، وضُبطت في حوزتهم كمية من المخدرات وسلاح صيد.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.