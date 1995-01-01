توقيف فلسطيني في منطقة انطلياس ومواطن في منطقة حي الجامعة - الضاحية الجنوبية

الخميس, 08 حزيران 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

في إطار عمليات مكافحة المخدرات، وبعد رصد وتعقب لمروجيها في منطقة انطلياس، أوقفت دورية من مديرية المخابرات الفلسطيني (م.ح.) لتعاطيه المخدرات وترويجها وحيازته كمية كبيرة منها معدة للترويج، إضافة إلى دخوله لبنان خلسة وتجوله من دون أوراق ثبوتية. كما دهمت الدورية منزله في منطقة انطلياس ومنزل شريكه في منطقة غزير، وضبطت داخلهما كمية من المخدرات. سُلِّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف شريكه. وبتاريخ 7 / 6 / 2023، أوقفت دورية أخرى في منطقة حي الجامعة - الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ق.) لتعاطيه المخدرات وترويجها. كما أنه مطلوب بجرم إطلاق النار بتواريخ مختلفة، منها بتاريخ 28 / 3 / 2023 ما أدى حينها إلى مقتل السوري خالد رمضان العبد. ضُبطت في حوزته كمية من حبوب الترامال والكوكايين والماريوانا وحشيشة الكيف إضافة إلى مسدس حربي، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.