توقيف فلسطيني في منطقة طريق المطار بحقه عدة مذكرات توقيف وملاحقات قضائية بجرائم مختلفة

الأحد, 01 تشرين الثاني 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 31 /10 /2020، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طريق المطار، المدعو (ع.م) من التابعية الفلسطينية، والذي يوجد بحقه عدة مذكرات توقيف وملاحقات قضائية بجرائم مختلفة (المشاركة بعملية إطلاق نار باتجاه دورية تابعة للجيش وإصابة عسكري، محاولة قتل، المشاركة بعدة اشتباكات مسلحة مع الفصائل الفلسطينية، تجارة الأسلحة، تعاطي وترويج المخدرات والإتجار بها).

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.