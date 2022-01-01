توقيف لبنانيَّين في بلدة مقنة - بعلبك لارتكابهما جرائم مختلفة

الجمعة, 01 آذار 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 1 /3 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مقنة - بعلبك اللبنانيَّين (ج.م.) و(م.م.) لارتكابهما جريمة إطلاق النار، ولوجود عدة مذكرات توقيف في حق الأول لارتكابه جرائم: قتل أحد العناصر الأمنيين، رمي رمانات يدوية بتواريخ مختلفة على دوريات للجيش، السرقة والسلب بقوة السلاح، الاعتداء على مواطنين.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.