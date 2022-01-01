توقيف لبناني في بلدة عيتا الشعب – بنت جبيل لإقدامه على سرقة منازل في البلدة

الثلاثاء, 12 آذار 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عيتا الشعب – بنت جبيل، اللبناني (ح. ز.) لقيامه بأعمال السرقة. وبالتحقيق معه اعترف أنه بتواريخ مختلفة وبعد نزوح أهالي البلدة أقدم على الدخول إلى عدد من المنازل غير المأهولة منذ بداية الحرب وسرقة محتوياتها وإضرام النيران فيها. وقد ضبطت بحوزته كمية من المسروقات بالإضافة إلى دراجتَين ناريتَين.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.