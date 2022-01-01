توقيف لبناني وسوري في منطقة الواجهة البحرية – بيروت لارتكابهما عدة جرائم منها تأليف عصابة سلب بقوة السلاح

الأربعاء, 14 شباط 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 14 / 2 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الواجهة البحرية – بيروت اللبناني (ع.خ.) والسوري (م.ط.) لتأليفهما عصابة سلب بقوة السلاح وقيامهما بالإتجار بالمخدرات وتعاطيها، كما ضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا، وكمية من المخدرات ودراجة نارية دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.