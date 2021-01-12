توقيف مروجي مخدرات وضبط كمية منها

الخميس, 11 آذار 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11 / 3 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة سن الفيل، المدعو (أ.خ) وبرفقته السوري (م.أ)، لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، ولحيازة الثاني مسدساً حربياً.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة ذوق مصبح، المدعو (ج.ع) لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من مادة الكوكايين ومبلغاً كبيراً من المال.

كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة بلاط – جبيل، المدعوة (ز.ش) لإقدامها على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتها كمية من المخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.