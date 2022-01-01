توقيف مطلقي نار في طرابلس وضبط أسلحة

الثلاثاء, 05 نيسان 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 5/ 4/ 2022، تطور إشكال عائلي في الحارة البرانية في مدينة طرابلس إلى إطلاق نار أدى إلى سقوط عدد من الإصابات الطفيفة، وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات وعمدت إلى ملاحقة مطلقي النار كما دهمت عدة منازل وتمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص، وتم ضبط أقنعة واقية من الغاز، وتستمر المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

كذلك نفذت دورية من الجيش والمديرية المذكورة عمليات دهم منازل عدة في منطقة أبي سمرا حيث ضبطت بنادق نوع كلانشنكوف عدد 6 إضافة إلى مماشط وذخائر وجعباً عائدة لها وأجهزة لاسلكية وأصفاداً.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.