توقيف مطلوبين بجرائم السرقة والسطو وإطلاق النار في منطقة سقي التبانة - طرابلس

الثلاثاء, 11 نيسان 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٣ أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة سقي التبانة - طرابلس المواطنين (ز.م.) و(ع.ع.) وشقيقه (ع.ع.) كونهم مطلوبين بجرائم السرقة والسطو وإطلاق النار.

ضُبطت في حوزتهم ثلاثة أسلحة حربية نوع كلاشنكوف مع ذخيرتها، ودراجتان ناريتان وآلية نوع ATV جميعها مسروقة، وكمية من المخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.