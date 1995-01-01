توقيف مطلوبين بجرم سرقة كابلات وأعمدة كهربائية في بلدة مقنة - البقاع

الأربعاء, 12 نيسان 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 12 / 4 / 2023، دهمت قوة من الجيش في بلدة مقنة - البقاع منازل مطلوبين بجرم سرقة كابلات وأعمدة كهربائية، وأوقفت 4 مواطنين وسورياً واحداً. كما ضبطت 3 سيارات غير قانونية وسلاحين حربيين وبندقية بومب أكشن و8 بنادق صيد وعدداً من المماشط ومعدات لقطع الحديد وكمية من الحديد المسروق والمخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.