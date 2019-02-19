توقيف مطلوبين في بلدتي جلالا ودير الأحمر- البقاع وضبط كميات كبيرة من المخدرات

الخميس, 28 شباط 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت قوة من مديرية المخابرات، في بلدة جلالا- البقاع منزل المطلوب علي علي زعيتر حيث أوقفته، وضبطت داخل منزله كميات متنوعة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وأجهزة لاسلكية مختلفة.

كما دهمت قوة أخرى من المديرية المذكورة في بلدة دير الأحمر- حي الشعب مصنعاً للمخدرات عائد للمطلوب جورج يوسف حبشي وأوقفته بالإضافة إلى عدد من السوريين الذين كانوا برفقته، وضبطت كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة وآلات لتصنيعها.

وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.