توقيف مطلوبين في حي السلم

السبت, 18 تموز 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – بعبدا المدعو (ع.م) لقيامه بإطلاق النار والقذائف خلال إشكالات وتعديات قام بها، وتأليف عصابة لفرض الخوات وتزوير وتجارة أسلحة حربية وترهيب المواطنين وتهديدهم، وبحقه عدة مذكرات توقيف بجرم محاولة قتل، كما ضبطت بحوزته مسدساً حربياً وكمية من المخدرات.

كما أوقفت المدعو (أ.ح) لإقدامه بتاريخ سابق على قتل أحد السوريين وإصابة عسكري وعدد من المواطنين، بإطلاق النار باتجاههم.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.