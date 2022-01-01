توقيف مطلوبين في محلتي حي السلم وصحراء الشويفات

الثلاثاء, 11 تشرين الأول 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11 / 10 / 2022، دهمت دورية من مديرية المخابرات عدة منازل في منطقة حي السلم وأوقفت المواطن (ع. م) لإقدامه على: إطلاق النار، والتعدي على المواطنين، وتعاطي المخدرات وترويجها، السلب والسرقة، وفرض الخوات بقوة السلاح. كما أوقفت المواطن (ع. ح)، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: (اطلاق النار على أحد العسكريين وإصابة آخرين، الاتجار بالمخدرات وترويجها، والاتجار بالاسلحة).

كما دهمت دورية من المديرية منزلاً في منطقة صحراء الشويفات وأوقفت المواطن (ح. ز) لافتعاله الإشكالات، والتعدي على المواطنين، وإطلاق النار وإصابة عدد من الأشخاص.‏

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏