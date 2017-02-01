توقيف مطلوبين في مناطق بعلبك والضاحية الجنوبية وضبط كمية من الأسلحة والممنوعات

الأربعاء, 22 آذار 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة قوة عسكرية فجر اليوم، منازل عدد من المطلوبين في محلة حرش القتيل - بئر حسن، حيث أوقفت المواطن حسن علي عبدالله المطلوب بجرم الإتجار بالمخدرات، وكلاً من المواطنين: عاطف محمد العرب، علي هاني دياب ومحمد هاني دياب وخضر مصباح صالح وشقيقه محسن، لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة، وضبطت في الأماكن المداهمة بندقية حربية نوع كلاشينكوف ومسدساً وجهاز اتصال، بالإضافة إلى كميّة من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية المتنوعة وحشيشة الكيف. كما أوقفت قوى الجيش في مناطق السفري - بعلبك وحارة حريك والشياح – الضاحية الجنوبية، كلاً من المواطنين علي يوسف جعفر ومحمد أحمد أمهز وحسن علي جعفر وحسين علي المولى لإقدامهم على إطلاق النار في أوقات سابقة.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء اللازم.



