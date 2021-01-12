توقيف مطلوبين في منطقة الليلكي - بعبدا

الاثنين, 07 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – بعبدا (ع.ر) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم إطلاق النار وسرقة وتجارة المسروقات والإتجار بالأسلحة الحربية وترويج العملة المزورة.

كما أوقفت في المنطقة المذكورة كلاً من (ز.ز) و(ع.م) لارتكابهم جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها والسلب والسرقة. وقد ضُبط بحوزة الموقوفين كمية من المخدرات والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.