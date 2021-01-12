توقيف مطلوبين في منطقتي الجناح والدكوانة

الأربعاء, 14 نيسان 2021

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح المدعو (أ.ت) وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف لقيامه بعمليات سلب وسرقة في أماكن وبتواريخ مختلفة، والتي انتشر بعضها على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، إضافة إلى تعاطي المخدرات وترويجها. وقد ضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف. وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بتواريخ مختلفة على سرقة عدة هواتف خلوية وأجهزة إلكترونية.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الدكوانة المدعو (ف.ب) لإقدامه على ترويج المخدرات وحيازته كمية منها، ومحاولة الفرار من أمام الدورية ومقاومة عناصرها.

بوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.