توقيف مطلوبين في منطقتي بئر حسن والبوشرية

الاثنين, 01 آذار 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1 / 3 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بئر حسن السوريين (ج.ج) و(ع.ع) لإقدامهما على سرقة مواد غذائية من مؤسسة قرب السفارة الكويتية يعمل بها الأول. وقد ضبطت بحوزتهما كمية من السلع ومبلغاً كبيراً من المال.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة البوشرية – المتن كلاً من (م.ر)، (م.س) و(ه.ط) لقيامهم بترويج عملة مزورة (دولار أميركي) وضبطت معهم كمية من حشيشة الكيف.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.