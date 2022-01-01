توقيف مطلوبين في منطقتي بيروت والهرمل

الجمعة, 18 آذار 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 18 /3 /2022 اوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العاصي- الهرمل المواطن (ح.د) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم اطلاق نار والقاء رمانات يدوية والقيام بعمليات خطف بهدف طلب فدية وتهريب اشخاص خارج لبنان ،اضافة الى ترويج عملات مزورة ، وتزوير تراخيص وبطاقات زجاج عازل للشمس ،والاتجار بالاسلحة الحربية وترويج المخدرات .

كما اوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الجناح - بيروت المواطن(ق.ص) لاقدامه على فرض خوات على اصحاب المحال التجارية في المنطقة المذكورة واطلاق النار من اسلحة حربية باتجاه ممتلكات خاصة في اماكن واوقات مختلفة ، اضافة الى ترويج عملة مزورة والقيام بأعمال سرقة وتعاطي المخدرات وقد ضُبط بحوزته سلاح حربي.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.