توقيف مطلوبين لإقدامهم على ترويج المخدرات

الأربعاء, 19 كانون الأول 2018

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، دهمت دورية من مديرية المخابرات في محلة تل الزعتر، منزل المطلوب نادر الحاج حسين وهو أحد كبار تجار المخدرات في منطقة جبل لبنان، حيث تم توقيفه، وضبطت في منزله كمية كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية ومسدس حربي. كما أوقفت مديرية المخابرات في محلتي عشقوت والحدث المدعوَين الياس نعمة عطية وحسن علي حيدر، لإقدامهما على ترويج المخدرات، ولحيازتهما كمية كبيرة منها.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.