توقيف مطلوبين وضبط معمل للكبتاغون في بلدة بريتال

الاثنين, 10 تشرين الأول 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 10/10/ 2022، نفذت قوة من الجيش بدعم من القوات الجوية عمليات دهم لمنازل مطلوبين ‏في بلدة بريتال، تخللها تبادل لإطلاق النار.

أوقِف المواطنون (ع.ط.) و‏‏(ل.ط.) و(إ.ط.) و(ج.ع.)، كما قُتِل المواطن (م.ط.) أثناء تبادل إطلاق النار، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وسرقة السيارات.

وقد ضُبِطَ معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات، ‏وأسلحة وذخائر وعدد من السيارات المسروقة.‏

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏