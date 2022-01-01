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توقيف مطلوبين وضبط معمل للكبتاغون في بلدة بريتال
الاثنين, 10 تشرين الأول 2022
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 10/10/ 2022، نفذت قوة من الجيش بدعم من القوات الجوية عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بلدة بريتال، تخللها تبادل لإطلاق النار.
أوقِف المواطنون (ع.ط.) و(ل.ط.) و(إ.ط.) و(ج.ع.)، كما قُتِل المواطن (م.ط.) أثناء تبادل إطلاق النار، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وسرقة السيارات.
وقد ضُبِطَ معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات، وأسلحة وذخائر وعدد من السيارات المسروقة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.