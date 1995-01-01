توقيف مطلوبَين بجرائم مختلفة في مدينة صيدا

الثلاثاء, 21 شباط 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 21 / 2 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا المواطنَين (م.ف.) و(م.خ.) كون الأول مطلوباً بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم: إطلاق النار على محطة وقود، نقل أسلحة حربية من بيروت إلى الحوش – صور لمصلحة أحد المطلوبين، قيادة سيارة بلوحة مزورة، التجول من دون أوراق ثبوتية، حيازة أسلحة وذخائر. كما ضبطت في حوزة الثاني مسدساً وبندقية حربية وعدداً من المماشط.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.