توقيف مطلوبَين في بلدة اللبوة ومنطقة تحويطة الغدير

الأربعاء, 26 تموز 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة اللبوة – بعلبك المواطن (أ.ح.) المطلوب بجرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، تزوير عملات، الإتجار بالأسلحة الحربية، إطلاق النار. كما دهمت الدورية منزله في بلدة التوفيقية حيث ضبطت كمية من المواد المستخدمة لصناعة المخدرات، إضافة إلى مبالغ مالية مزورة.

كذلك دهمت دورية من المديرية منزل المواطن (م.ف.) في منطقة تحويطة الغدير – بعبدا وأوقفته كونه مطلوبًا بجرائم: افتعال إشكالات والتعدي على المارة، تعاطي المخدرات وترويجها، النصب والاحتيال باستخدام هوية مزورة، سرقة دراجات نارية بقوة السلاح، إطلاق النار.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.