توقيف مطلوبَين في بلدة اليمونة ـــ بعلبك ومنطقة الليلكي ـــ الضاحية الجنوبية

السبت, 30 نيسان 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة اليمونة – بعلبك منزل المواطن (ع.ش) وأوقفته. وأثناء عملية الدهم تعرضت الدورية إلى إطلاق نار من أسلحة حربية من قبل مجهولين وردت بالمثل من دون وقوع إصابات.

كما دهمت دورية من المديرية في محلة الشراونة – بعلبك منازل مطلوبين بتهمة تجارة المخدرات وضبطت داخل أحدها أسلحة حربية.

كذلك أوقفت قوة من الجيش في منطقة الليلكي ــــ الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ك) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها في المنطقة المذكورة، وضبطت بحوزته 868 ظرف كوكايين وباز الكوكايين، 42 طبّة من مادة الكوكايين, وكُرَتين متوسطتي الحجم من مادة حشيشة الكيف ومبلغاً مالياً.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.