توقيف مطلوبَين في بلدة بريتال - بعلبك وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات

السبت, 19 آب 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 19 / 8 / 2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال - بعلبك وضَبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات. كما أوقفت المواطن (ع.أ.) المطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف لإطلاقه النار من أسلحة حربية، والمواطن (م.أ.) المطلوب بتهمة الإتجار بالمخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.