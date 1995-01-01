توقيف مطلوبَين في صحراء الشويفات

الخميس, 02 آذار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 2 / 3 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة صحراء الشويفات المواطنَين (ع.ب.) و (أ.ي.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة منها (255 ظرفاً من مادة الكوكايين وباز الكوكايين، 19 كرة متوسطة الحجم من حشيشة الكيف وظرفين كبيرين من نبتة الماريجوانا).

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.