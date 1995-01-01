توقيف مطلوبَين في منطقة المنكوبين ـــ طرابلس وبلدة عين كفرزبد ـــ زحلة لارتكابهما جرائم مختلفة من بينها الإتجار بالأسلحة والمخدرات والسرقة والتعدي على دورية للجيش

الاثنين, 21 آب 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 21 / 8 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المنكوبين – طرابلس السوري (ع.خ.) المطلوب لارتكابه جرائم الإتجار بالأسلحة والمخدرات والسرقة ورمي رمانات يدوية وإطلاق النار.

كما أوقفت دورية من المديرية في بلدة كفرزبد – زحلة المواطن (ع.ر.) المطلوب بجرائم التعدي على دورية للجيش وطعن أحد العسكريين وإطلاق النار باتجاه أشخاص وإصابتهم وإرهاب مواطنين.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.