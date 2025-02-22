توقيف مطلوبَين في منطقة الهرمل لارتكابهما جرائم مختلفة

السبت, 22 شباط 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ع.ص.) لارتكابه جرائم مختلفة: الاتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية، تهريب أشخاص، سرقة سيارات، وإطلاق النار. كما أوقفت المواطن (ا.ص.) لانتمائه لعصابة خطف، ولإقدامه على عمليات سلب بقوة السلاح وإطلاق النار. وضبطت أسلحة وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.