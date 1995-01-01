توقيف مطلوبَين في منطقة صحراء الشويفات

الأربعاء, 04 كانون الثاني 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: ‏

بتاريخ 4/ 1/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ج.ك.)، والمدعو (ع.م.) مكتوم القيد لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهما: كمية من المخدرات (950 ظرف من مادة الكوكايين والباز كوكايين، 35 كرة متوسطة الحجم من حشيشة الكيف و3 أكياس متوسطة الحجم من الماريجوانا)، مسدساً حربياً، دراجتين ناريتين، مبلغاً مالياً.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.