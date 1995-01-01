توقيف مطلوبَيْن وضبط أسلحة في منطقة الجناح

الخميس, 09 آذار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

على أثر الإشكال الذي حصل في منطقة الجناح - بئر حسن وتخلله تبادل لإطلاق النار بتاريخ 6 / 3 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات يوم أمس بتاريخ 8 / 3 / 2023 المواطن (ع.د.) لمشاركته في الإشكال وإطلاقه النار ورميه قذائف آر بي جي، كما دهمت منازل عدد من المطلوبين وضبطت داخلها أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وكمية من الذخيرة. كذلك أوقفت دورية أخرى المواطن (ح.ز.) لوجود عدد كبير من مذكرات التوقيف في حقه بجرائم إطلاق النار وافتعال إشكالات وإصابة أشخاص بجروح.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَيْن بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.