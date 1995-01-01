توقيف مطلوب بجرائم مختلفة في منطقة المصنع- البقاع

الثلاثاء, 04 نيسان 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ ٣ / ٤ /٢٠٢٣، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المصنع- البقاع المواطن (د.ق.) لإقدامه على انتحال صفة شقيقه باستخدام أوراق ثبوتية تعود للأخير، ولوجود مذكرات توقيف في حقه بجرائم التواصل مع مطلوبين ومساعدتهم للعبور بطريقة غير شرعية بين لبنان وسوريا، وإطلاق رشقات نارية وقذائف آر بي جي، وسلب أحد المواطنين.

بوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص.