توقيف مطلوب في بلدة جديتا – البقاع

الاثنين, 19 كانون الأول 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏

بتاريخ 19 / 12 / 2022، دهمت قوة من الجيش في بلدة جديتا – البقاع منزل المواطن (ع.ز.) وأوقفته، وهو مطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم إطلاق النار من أسلحة حربية، وإصابة مواطنين بتاريخ سابق، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً وبندقية كلاشنكوف مع الذخائر العائدة لها، بالإضافة إلى أعتدة حربية ومبالغ مالية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.‏