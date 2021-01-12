توقيف مطلوب في بلدة حربتا أثناء محاولة تهريب كمية من البنزين

الثلاثاء, 17 آب 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 17 / 8 / 2021، أوقفت دورية من الجيش في بلدة حربتا-البقاع المواطن (ح.م) أثناء محاولته تهريب 20,000 ليتر من مادة البنزين محملة داخل صهريج، وهو مطلوب لإقدامه على إطلاق النار باتّجاه أحد الأشخاص وإصابته في بلدة مقنة بتاريخ سابق. وأثناء عملية التوقيف تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين دون وقوع إصابات، فردَّ عناصرها على مصدر النيران بالمثل.

تمت مصادرة الصهريج وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.