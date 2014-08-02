توقيف مطلوب في بلدة عرسال لإنتمائه إلى تنظيمات إرهابية

الأربعاء, 20 كانون الأول 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



بنتيجة الرصد والمتابعة، دهمت دورية تابعة لمديرية المخابرات بتاريخ اليوم في بلدة عرسال منزل السوري المطلوب (الزعيم محمد العبد) الملقب بـ حسني الزعيم لإنتمائه إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت منتشرة في جرود البلدة، ولمشاركته إلى جانبها في الهجوم على مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي في معارك عرسال بتاريخ 2/8/2014، حيث تمكنت من توقيفه في منزله أثناء إختبائه في غرفة سرية. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.